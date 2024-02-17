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Военкор Коц: ВС РФ подняли флаг России над коксохимом в Авдеевке

Военные ВС РФ водрузили флаг России над коксохимическим заводом в Авдеевке. Об этом сообщается в Telegram-канале военного корреспондента Александра Коца.

По его данным, российский триколор подняли бойцы 114-й бригады 1-го армейского корпуса.

Коц уточнил, что военные ВС России продолжают зачищать завод. Подразделения закрепляются на новых позициях.

Кроме того, по данным военкора, российский флаг у стен железнодорожного вокзала в Авдеевке развернули военнослужащие штурмового отряда 35-й бригады.

Авдеевский коксохимический завод построили в середине 1960-х годов. Он был крупнейшим коксохимическим предприятием в Европе. После начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины превратили его в отдельный укрепрайон.

В субботу ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по укрывавшимся в подвалах и зданиях Авдеевского коксохимического завода боевикам украинского нацбата «Азов»*.

* Националистический украинский батальон «Азов» внесен в РФ в перечень террористических и экстремистских группировок.