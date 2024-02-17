Военкор Коц: ВС РФ подняли флаг России над коксохимом в Авдеевке

Кроме того, по данным военкора, российский флаг у стен железнодорожного вокзала в Авдеевке развернули военнослужащие штурмового отряда 35-й бригады.

Авдеевский коксохимический завод построили в середине 1960-х годов. Он был крупнейшим коксохимическим предприятием в Европе. После начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины превратили его в отдельный укрепрайон.