Военкор Коц: ВС РФ подняли флаг России над коксохимом в Авдеевке

По его данным, российский триколор подняли бойцы 114-й бригады 1-го армейского корпуса.
Коц уточнил, что военные ВС России продолжают зачищать завод. Подразделения закрепляются на новых позициях.
Кроме того, по данным военкора, российский флаг у стен железнодорожного вокзала в Авдеевке развернули военнослужащие штурмового отряда 35-й бригады.
В субботу ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по укрывавшимся в подвалах и зданиях Авдеевского коксохимического завода боевикам украинского нацбата «Азов»*.
* Националистический украинский батальон «Азов» внесен в РФ в перечень террористических и экстремистских группировок.