Кику: еврореферендум Майи Санду не имеет никакого смысла для Молдовы

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Еврорефередум Майи Санду, который власти Молдовы рассчитывают провести осенью одновременно с выборами президента, не имеет никакого смысла, считает экс-премьер Ион Кику.
«Практический смысл этого референдума ноль. О ничего не даст, даже если они закрепят в Конституции, что страна стремится в Евросоюз. На этом этапе данный референдум стоит только денег и важен только для переизбрания Санду. Другого значения этот референдум не имеет совсем», — сказал Кику в телеэфире.
Он отметил, что референдум необходимо проводить после переговоров с Брюсселем, когда люди поймут, до чего власти Молдовы договорились с ЕС.
«Вот мы после переговоров при вступлении в Евросоюз лишимся того-то, того-то, того-то, в том числе части суверенитета. И тогда спрашиваем народ — уважаемые граждане Молдовы, вот до чего мы договорились: лишаемся этого, этого, этого. Вы согласны или не согласны? Вот когда референдум должен быть, а не сейчас. Сейчас он не имеет никакой смысловой нагрузки», — отметил Кику.
Референдум о вступлении Молдовы в ЕС.
В конце декабря 2023 года Майя Санду заявила о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок и выступила с инициативой проведения в стране референдума на тему вступления Молдовы в Европейский союз. При этом она не уточнила, будет ли этот референдум конституционным или консультативным. На последнем заседании парламента в 2023 году депутаты парламента проголосовали за изменения в Кодекс о выборах, которые предполагают, что республиканский референдум может проводиться в один день с парламентскими и президентскими выборами.