ЕЭК и ВОЗ укрепляют взаимодействие в сфере общественного здравоохранения

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Актуальные вопросы сотрудничества Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обсудили в Женеве министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов и заместитель руководителя программы по миграции штаб-квартиры ВОЗ Даниэль Мик.
Они выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в области обеспечения охраны здоровья трудовых мигрантов в государстве трудоустройства, доступности современных достижений в сфере охраны здоровья населения.
По словам Бахыта Султанова, наращивание взаимодействия ЕЭК с ВОЗ способствует решению актуальных вопросов общественного здравоохранения в странах Евразийского экономического союза.
«Развитие кооперационного сотрудничества Комиссии и ВОЗ окажет положительное влияние на интеграционные процессы в евразийском регионе, а также будет способствовать активизации диалога с международным экспертным сообществом», — отметил министр.
По итогам встречи стороны договорились определить практические шаги по реализации направлений сотрудничества, в том числе по обмену опытом и передовыми методами в вопросах доступа трудовых мигрантов к здравоохранению в Евразийском регионе.
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