Командующий ВСУ рассказал о сдаче части украинских военных в плен при выходе из Авдеевки

«Выход личного состава из Авдеевки проходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки. И все же на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое число украинских военнослужащих попало в плен», — написал он в Telegram-канале.
Тарнавский не уточнил, сколько военных оказались в плену, однако сообщил, что украинская сторона обратится в международные гуманитарные организации для их возвращения. Ранее командующий уже сообщал, что часть военных попадает в плен при попытке отступить из города.
Авдеевка за время конфликта в Донбассе была превращена украинскими войсками в один из главных укрепрайонов. Ночью новый главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Тогда Тарнавский сообщил, что подразделения ВСУ уже вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.