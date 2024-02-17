Авдеевка за время конфликта в Донбассе была превращена украинскими войсками в один из главных укрепрайонов. Ночью новый главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Тогда Тарнавский сообщил, что подразделения ВСУ уже вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.