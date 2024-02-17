Надеждин подал иск в ВС в связи с отказом в регистрации кандидатом в президенты

Из информации на сайте следует, что иск был подан 16 февраля и принят в тот же день. Судебное заседание по иску назначено на 21 февраля, 10:00 мск.
8 февраля ЦИК отказал Надеждину в регистрации в качестве кандидата в президенты. По итогам проверки 105 тыс. подписей, которые политик сдал в Центризбирком, комиссия ЦИКа посчитала недействительными 9147 подписей, достоверными — 95 587 подписей.
12 февраля Надеждин подал к Центризбиркому два иска в Верховный суд — об оспаривании формы ведомости проверки и об оспаривании формы списка сборщиков. 15 февраля суд отказал в удовлетворении обоих исков.
Эрдни Кагалтынов