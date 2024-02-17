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Bloomberg: саммит по Украине могут перенести из-за безучастности лидеров

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Проведение саммита по Украине, скорее всего, отложат на несколько месяцев из-за безучастности мировых лидеров. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, Киев настаивает на том, чтобы встреча состоялась в марте. Однако из-за безучастности мировых лидеров саммит, скорее всего, будет перенесен на апрель или май.
Источник: РИА "Новости"

Как отмечает агентство, некоторые страны заявили, что хотели бы видеть Россию за столом переговоров.

Президент Украины, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в «исключительной экономической зоне» в Черном и Азовском морях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе, поэтому продолжает специальную военную операцию.

Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.

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