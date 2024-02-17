Губернатор Ростовской области сократил сроки переселения из аварийного жилья

Губернатор Ростовской области Василий Голубев провел рабочую встречу, на которой он озвучил решение сократить сроки переселения людей из аварийного жилья. Об этом в своем телеграм-канале написал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
— Губернатором принято решение по сокращению сроков реализации адресной программы по переселению граждан из аварийных домов подлежащих сносу или реконструкции. По условиям программы с 2024 по 2031 годы необходимо расселить граждан, чьи дома были признаны аварийными.
Кроме того, власти обсудили реализацию масштабных проектов, когда пять процентов построенных квартир застройщик безвозмездно передает муниципалитету. А те потом в них расселяют горожан, которые по договорам соцнайма раньше проживали в аварийных домах.
Известно, что Василий Голубев решил внести вопрос расселения людей на повестку дня и заседания регионального правительства. Произойти это должно не позднее марта.
Отметим, что в донской столице насчитывается 251 дом, подлежащий сносу или реконструкции. При этом 47 из них уже расселили, 35 — планируют снести.
Чтобы снести дома, для этого вначале надо разработать для них документацию. Пока она есть только на восемь таких домов, расположенных в Ростове. Однако деньги на выполнение демонтажных работ еще не выделены. Когда это произойдет, пока не сообщается.