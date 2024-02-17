Орбан заявил о необходимости перемен в Евросоюзе

«Без лишних слов — Брюссель предоставил европейцев самим себе, никогда не был такого разрыва между политикой Брюсселя и интересами, и волей европейцев. Поэтому в Брюсселе необходимы перемены», — сказал он во время речи, посвященной планам на 2024 год.
По его словам, это не произойдет само по себе, только принудительно, «необходимо занять Брюссель», чтобы «среди брюссельских оказалось, наконец, и несколько европейцев».
Орбан неоднократно критиковал нынешнее руководство Евросоюза, которое, по его мнению, не способно справиться с кризисными ситуациями. Политик пояснил, что в Брюсселе сейчас «недостаточно хорошие руководители», которые не могут решить проблемы, возникшие из-за конфликта на Украине.
Венгерский премьер также назвал современный Евросоюз с его давлением на Будапешт плохой пародией на СССР. По его словам, «не нужен такой Брюссель», который относится к странам — членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.