Орбан заявил о необходимости перемен в Евросоюзе

«Без лишних слов — Брюссель предоставил европейцев самим себе, никогда не был такого разрыва между политикой Брюсселя и интересами, и волей европейцев. Поэтому в Брюсселе необходимы перемены», — сказал он во время речи, посвященной планам на 2024 год.