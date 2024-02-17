Напомним, что 26 января на встрече с военнослужащими президент РФ Владимир Путин заявил, что будет настраивать структуры власти на то, чтобы бойцы СВО могли проявить себя на гражданской службе и составить «основу государства российского». До этого глава государства неоднократно поручал чиновникам активнее привлекать людей, которые проявили себя во время специальной военной операции, к руководящим должностям, в том числе, в органах власти всех уровней.