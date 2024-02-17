Дмитрий Холин вступил в должность врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области. Постановление подписал глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 17 февраля 2024 года сообщает правительство Самарской области.
Дмитрий Холин приступит к работе на новом посту в понедельник, 19 февраля.
Ранее он был депутатом Самарской губернской думы. С осени 2022 года он отправился на СВО и служил в ранге заместителя командира мотострелкового батальона. За время спецоперации Дмитрий Холин был награжден орденом Мужества.
Напомним, что 26 января на встрече с военнослужащими президент РФ Владимир Путин заявил, что будет настраивать структуры власти на то, чтобы бойцы СВО могли проявить себя на гражданской службе и составить «основу государства российского». До этого глава государства неоднократно поручал чиновникам активнее привлекать людей, которые проявили себя во время специальной военной операции, к руководящим должностям, в том числе, в органах власти всех уровней.