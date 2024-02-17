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Орбан выразил надежду на победу Трампа на выборах в США

БУДАПЕШТ, 17 февраля. /ТАСС/. Венгрия желает победы экс-президенту США Дональду Трампу на ноябрьских выборах и возвращения в Белый дом, рассчитывая, что он сможет добиться урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая с ежегодной речью об основных приоритетах политики страны.
Источник: AP 2023

Он подчеркнул, что не намерен вмешиваться во внутренние дела другой страны, но ему «очень хотелось бы, чтобы Трамп вернулся на пост президента и установил мир в восточной части Европы».

Помимо победы Трампа на президентских выборах в США, Орбану хотелось бы видеть перемены в руководстве Евросоюза, а также сотрудничество, а не расторжение деловых связей между Востоком и Западом. «Сделаем Европу вновь великой!» — перефразировал он известный предвыборный лозунг бывшего американского лидера.

В этом смысле венгерский премьер рассчитывает на укрепление позиций правых партий по итогам июньских выборов в Европарламент. А пока континент напоминает Орбану мертвую лошадь, которой, по его словам, «подковы не ставят».

«Только поворот вправо может привести к реальным переменам. Однако важно, чтобы новые правые были не альтернативой Европе, а европейской альтернативой», — подчеркнул глава правительства.

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