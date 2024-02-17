Орбан выразил надежду на победу Трампа на выборах в США

Он подчеркнул, что не намерен вмешиваться во внутренние дела другой страны, но ему «очень хотелось бы, чтобы Трамп вернулся на пост президента и установил мир в восточной части Европы».
Помимо победы Трампа на президентских выборах в США, Орбану хотелось бы видеть перемены в руководстве Евросоюза, а также сотрудничество, а не расторжение деловых связей между Востоком и Западом. «Сделаем Европу вновь великой!» — перефразировал он известный предвыборный лозунг бывшего американского лидера.
В этом смысле венгерский премьер рассчитывает на укрепление позиций правых партий по итогам июньских выборов в Европарламент. А пока континент напоминает Орбану мертвую лошадь, которой, по его словам, «подковы не ставят».
«Только поворот вправо может привести к реальным переменам. Однако важно, чтобы новые правые были не альтернативой Европе, а европейской альтернативой», — подчеркнул глава правительства.