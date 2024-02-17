Главы МИДов G7 пообещали сохранять активы России замороженными до выплаты ущерба

«Члены G7 продолжать изучать все возможные варианты для получения Украиной компенсаций от России в соответствии с собственным законодательством и международным правом. Министры приветствовали принятие Евросоюзом правовых актов, касающихся чрезвычайных доходов, получаемых частными лицами непосредственно от замороженных активов России, для поддержки Украины», — говорится в совместном заявлении, принятом по итогу Мюнхенской конференции.
1 февраля Евросовет утвердил предложение ЕК об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины. Предполагается, что доходы будут храниться на специальных счетах, а после списания необходимых налогов средства поступят в бюджет и направятся на помощь Украине. С февраля 2022 года страны G7, Евросоюз и Австралия заморозили почти $300 млрд российских госактивов.
Лусине Баласян