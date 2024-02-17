В Крыму Сырского и Зеленского сравнили с генералами вермахта

«Мы все это уже слышали. В фильмах о Великой Отечественной именно так оправдывали свое отступление генералы вермахта в ставке Гитлера. Сырский с Зеленским тоже смотрели эти фильмы и не могут не осознавать, чьи роли они сейчас играют», — написал он в своем Telegram.
Константинов также усомнился, что такое решение лидеры киевского режима приняли ради спасения своих же военных.
«Их лицемерные комментарии, что это делается якобы для сохранения жизней украинских солдат, звучат жалко. Всем известно, как относятся к жизням украинских солдат что “генерал-200”, что кровавый клоун. На самом же деле свидетельства с места событий показывают, что из Авдеевки идет даже не отступление, а хаотичное бегство остатков гарнизона города», — отметил он.
Главком украинских войск Александр Сырский в ночь на 17 февраля заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и о переходе к обороне, «исходя из оперативной обстановки». Позже решение подтвердил и лидер киевского режима Владимир Зеленский, пояснив, что отвести украинские войска из Авдеевки было решено, чтобы сохранить жизни людей. Однако Захарова отметила, что Киев решил отвести войска из Авдеевки не для «сохранения жизней», а потому что может воевать только за деньги, остальное для властей Украины не имеет значения.