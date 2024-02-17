Главком украинских войск Александр Сырский в ночь на 17 февраля заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и о переходе к обороне, «исходя из оперативной обстановки». Позже решение подтвердил и лидер киевского режима Владимир Зеленский, пояснив, что отвести украинские войска из Авдеевки было решено, чтобы сохранить жизни людей. Однако Захарова отметила, что Киев решил отвести войска из Авдеевки не для «сохранения жизней», а потому что может воевать только за деньги, остальное для властей Украины не имеет значения.