Молдова и ЕС улучшат обмен данными правоохранительных и оборонных ведомств

В мероприятии приняли участие около 100 чиновников профильных ведомств и экспертов по безопасности, в том числе комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон, посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс, председатель комитета Сената Румынии по обороне, общественному порядку и национальной безопасности Николета Паулюк. Молдову представляли глава парламентской комиссии по нацбезопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп, советник президента по вопросам обороны и национальной безопасности Станислав Секриеру, глава МВД Адриан Ефрос.