Молдова и ЕС улучшат обмен данными правоохранительных и оборонных ведомств

В мероприятии приняли участие около 100 чиновников профильных ведомств и экспертов по безопасности, в том числе комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон, посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс, председатель комитета Сената Румынии по обороне, общественному порядку и национальной безопасности Николета Паулюк. Молдову представляли глава парламентской комиссии по нацбезопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп, советник президента по вопросам обороны и национальной безопасности Станислав Секриеру, глава МВД Адриан Ефрос.
В течение двух дней работы Центра участники осуждали вопросы комплексного управления границами, основанного на взаимодействии между такими структурами, как Европол, Frontex, полицейскими управлениями европейских государств и учреждениями в области обороны, безопасности и общественного порядка Молдовы.
Предполагается, что данные консультации повысят способность выявлять и оценивать риски в обрасти региональной безопасности, обеспечат предоставление качественных услуг на государственной границе, будут способствовать сокращению времени ожидания на КПП, а также значительно сократят такие явления как контрабанда, незаконная миграция и прочие.