Белый дом обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи Авдеевки

«Такова цена бездействия конгресса. Украинцы продолжают храбро сражаться, однако их запасы вооружений истощаются. Жизненно важно, чтобы Палата представителей без промедления одобрила запрос о дополнительном финансировании для Украины, чтобы мы смогли поставить ей боеприпасы для артиллерии и другое критически значимое оборудование, которое необходимо им для защиты своей страны», — говорится в распространенном заявлении Уотсон по ситуации вокруг Авдеевки.
Ранее Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности переложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
Российские подразделения ведут зачистку на занятых позициях в Авдеевке, продвигаясь вглубь города, заявлял РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, подчеркнув, что боевые действия там продолжатся.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.