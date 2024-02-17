Минобороны сообщило о полном взятии Авдеевки

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР, сообщило Минобороны.
«Сегодня в Кремле министр обороны Российской Федерации генерал армии С. К. Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации о полном взятии под контроль группировкой войск “Центр” под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка Донецкой Народной Республики, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины», — говорится в публикации.
Сейчас российские бойцы проводят окончательную зачистку города от ВСУ, в частности подразделений, засевших на коксохимическом комбинате. ВС России удалось освободить территорию площадью 31,75 квадратных километров. За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более полутора тысячи военных.
«Под непрерывным огневым воздействием российских войск только отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику», — уточнили в ведомстве.
Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, существенно обезопасив столицу ДНР от ударов украинской армии, подчеркнули в министерстве. Кроме того, Центральная группировка войск продолжает наступать с целью дальнейшего освобождения Донецкой Народной Республики.
Как позднее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи города отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.