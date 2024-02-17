Минобороны сообщило о полном взятии Авдеевки

«Сегодня в Кремле министр обороны Российской Федерации генерал армии С. К. Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации о полном взятии под контроль группировкой войск “Центр” под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка Донецкой Народной Республики, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины», — говорится в публикации.