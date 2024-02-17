«Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», — сказал он.
Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выслушав в Кремле доклад министра обороны РФ о взятии Авдеевки, поздравил российских военных с этим успехом и важной победой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.