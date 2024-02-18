Молдова оставляет границу с Румынией открытой: Кишинев готовится к объединению с соседней страной

Молдавский парламент обсудил в четверг проект нового закона о госгранице Республики Молдова (РМ), который может вступить в силу в январе 2025-го. Закон изменили в связи с евроинтеграцией республики. Но в нем не оказалось понятий «делимитация» и «демаркация» границы, что эксперты расценили как ее отсутствие. Бухарест ранее отказался признать реку Прут приграничной. Экс-министр безопасности РМ Анатол Плугару сказал «НГ», что это свидетельствует о реализации плана по объединению Молдовы с Румынией.
Мало того что Молдова осталась без молдавского языка, после того как его в минувшем году отменил парламент, заменив на румынский, так она еще оставляет свои границы со стороны Румынии открытыми, «забыв» включить в новый закон понятия «делимитация» и «демаркация».
Газета «Молдавские ведомости» по этому поводу пишет: «Новый закон так же, как и старый, не будет способствовать пересмотру и перезаключению договора о делимитации и демаркации границ между Молдовой и Румынией взамен действующего закона между СССР и Социалистической Республикой Румынией. Договор, который Бухарест упорно не желает пересматривать и подписывать. И это после того, как первым признал независимость Республики Молдова. А отсутствие обновленного договора о делимитации и демаркации границ между Республикой Молдова и Румынией оставляет открытым и неопределенным вопрос: нас ждет в перспективе вхождение РМ как полноправного члена в ЕС или поглощение ее Румынией, чтобы стать единой страной — членом ЕС?».
Молдавские журналисты отмечают, что в стране «зависла та же проблема, которая после развала СССР возникла и годами не разрешалась между Российской Федерацией и Украиной, которые до настоящего времени так и не смогли договориться о делимитации границ».
При этом отмечается, что принятие нового закона о госгранице с подачи правительства, МВД, в частности, обосновано перспективой предполагаемого вступления Республики Молдова в ЕС, вступления Румынии в шенген-зону, а также стратегией правил на границах стран ЕС.
Однако в новом законе о границе есть новая статья, которая предполагает, что деятельность в системе пограничного контроля Республики Молдова будет разрешено осуществлять и неким представителям иностранных и международных специализированных учреждений. Местная пресса предполагает, что речь идет о румынских пограничниках и представителях соответствующих структур ЕС.
Экс-министр безопасности РМ Анатол Плугару заметил «НГ», что все это — шаги одного порядка, ведущие Молдову в Румынию. «Они (Бухарест и Кишинев. — “НГ”) продвигают объединение, и в конце концов оно состоится», — заверил бывший молдавский министр. Он обратил внимание на то, что базовый договор с Румынией Молдове так и не удалось подписать, хотя молдавское правительство это пыталось сделать. «Влад Филат в бытность премьер-министром старался заключить этот договор, но и у него это не получилось. А нынешние власти к этому не стремятся», — рассказал Плугару. По его мнению, подписать базовый договор — значит признать независимость Республики Молдова документально и забыть об объединении.
Михаил Гарбуз, руководитель партии «Патриоты Молдовы», обратился к правительству Молдовы с предупреждением о создании специальной инициативной группы, которая будет контролировать ситуацию, фиксировать все антинациональные действия властей и пресекать их.
Он считает, что свидетельством желания нынешней власти стать составной частью соседней страны стало намерение провести в конце июля совместное заседание правительств Румынии и Молдовы. По его итогам, считает Гарбуз, «может быть подписан некий документ об объединении, который и подтвердит наличие преступной идеи, вынашиваемой руководством Румынии совместно с прорумынским либеральным правлением Молдовы о лишении нашей республики суверенитета и присоединении ее к Румынии».
Партия убеждена, что желание прорумынского либерального правительства лишить Молдову суверенитета может спровоцировать начало на территории региона широкомасштабной гражданской войны.
В то же время директор Института общественных политик Аркадие Барбарошие заметил, что ни о каком объединении с Румынией речи не идет и совместное заседание правительств никоим образом не свидетельствует о желании молдавских властей присоединиться к соседнему государству.
Между тем Траян Бэсеску, будучи президентом Румынии, говорил о воссоединении «двух Румыний» как о своей главной цели. Он предложил даже план реализации этой идеи: объединиться в рамках Евросоюза. Похоже, сегодня все развивается именно по этому плану. Об этом уже говорят высокопоставленные чиновники действующего правительства РМ. «Объединение произойдет через интеграцию Молдавии в ЕС. После этого исчезнут существующие на данный момент границы в виде инфраструктуры, таможни, роуминга; когда они исчезнут из повседневного опыта людей, тогда будет легче провести политико-административное объединение», — сказал ранее в интервью румынскому порталу министр энергетики РМ Виктор Парликов. И предложил: «Сейчас необходимо сосредоточиться на стирании границ между гражданами».
Между тем президент Молдавии Майя Санду, являющаяся гражданкой Румынии, прокомментировала общественную дискуссию об объединении двух стран. Она заявила, что идея объединения Молдавии с Румынией не пользуется особой поддержкой у граждан республики, поэтому власти сосредоточились на идее евроинтеграции. «Поддержка воссоединения с Румынией есть, но ее недостаточно. Есть люди, которые продвигают эту идею, но их также недостаточно. Есть поддержка и интеграции в ЕС. Это то, к чему мы стремимся», — сказала Санду.
Президент РМ подтвердила, что около миллиона граждан Молдавии имеют румынские паспорта, но в то же время многие боятся возможного объединения двух стран.
Согласно опросам общественного мнения, против объединения двух стран выступает около 60% граждан Республики Молдова и около 55% жителей Румынии.
Тем не менее действующая молдавская власть делает все, чтобы это соотношение изменилось. Парламенты Молдавии и Румынии проводят совместные заседания. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. В Молдавию на руководящие посты с нынешнего года стали приглашать румынских специалистов. Так, Нацбанк РМ возглавила румынский сенатор Анка Драгу. Кроме нее еще семеро румын, в прошлом работавших в правительстве Румынии, заняли соответствующие посты в уже в кабинете министров Молдавии. Активно сближаются министерства двух стран, Академия наук РМ практически стала филиалом румынской. Объединяются газотранспортные и электросистемы. То есть все готовится к тому, чтобы, когда момент настанет, осталось только объявить, что и Молдавии больше нет. Есть, как говорят румыны, молдавская часть восточной провинции Румынии.
«Молдавское общество готово к таким изменениям. В молдавских школах с 1992 года идет обучение именно на румынском языке, в русских школах дети изучают не молдавский, а румынский язык — так официально называется этот предмет», — рассказал директор кишиневского Института эффективной политики Виталий Андриевский.
Экс-президент РМ Игорь Додон сказал по этому поводу: «Надо посмотреть их стратегию, они (власти РМ. — “НГ”) уничтожают все, что было создано в прошлом веке, в советские времена. Они закрыли университеты, больницы. Они — ликвидаторы, они уничтожают все. Я не думаю, что это просто так».
По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с Россией из-за конфликта в Украине.
Некоторые опасения высказывает заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ. «Мы ожидаем, что Россия будет проявлять огромный интерес к тому, чтобы подорвать проевропейское правительство и администрацию президента Молдовы Майи Санду. И я планирую, если все пойдет хорошо, поехать с комиссаром Верой Йоуровой (еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности. — “НГ”) для открытия центра по борьбе с российской дезинформацией в Кишиневе. ЕС и НАТО, все мы также помогаем Молдове в этом направлении», — заявил Джоанэ.
Отметим, что по законодательной инициативе президента Майи Санду в РМ создан Центр стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией.