Молдова оставляет границу с Румынией открытой: Кишинев готовится к объединению с соседней страной

Тем не менее действующая молдавская власть делает все, чтобы это соотношение изменилось. Парламенты Молдавии и Румынии проводят совместные заседания. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. В Молдавию на руководящие посты с нынешнего года стали приглашать румынских специалистов. Так, Нацбанк РМ возглавила румынский сенатор Анка Драгу. Кроме нее еще семеро румын, в прошлом работавших в правительстве Румынии, заняли соответствующие посты в уже в кабинете министров Молдавии. Активно сближаются министерства двух стран, Академия наук РМ практически стала филиалом румынской. Объединяются газотранспортные и электросистемы. То есть все готовится к тому, чтобы, когда момент настанет, осталось только объявить, что и Молдавии больше нет. Есть, как говорят румыны, молдавская часть восточной провинции Румынии.