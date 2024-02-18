Греция назвала оскорбительным показ мод в Британском музее на фоне шедевров Парфенона

«Организовав показ мод в залах, где выставлены скульптуры Парфенона [с афинского Акрополя], Британский музей в очередной раз демонстрирует свое нулевое уважение к шедеврам Фидия. Руководители Британского музея опошляют и оскорбляют не только памятник, но и общечеловеческие ценности, которые он передает», — подчеркнула Мендони.
По словам главы Минкультуры, условия экспонирования и хранения скульптур в галерее Дювина (Duveen Gallery) Британского музея постоянно ухудшаются. «Настало время засиять в свете [столичной области] Аттики скульптурным шедеврам, которые были украдены и к которым крайне плохо относятся», — считает Мендони.
В 2021 году она уже возмущалась условиями хранения мраморных скульптур Парфенона в Британском музее, назвав их оскорбительными и угрожающими сохранности памятника. Мендони тогда прокомментировала опубликованные изданием The Art Newspaper Greece фотографии зала, где хранятся скульптуры Парфенона. По информации издания, сильные дожди, обрушившиеся на Лондон в конце июля того года, привели к подтоплению помещений Британского музея, где находится выставка скульптур Парфенона. Вся экспозиция тогда была закрыта на семь месяцев из-за локдауна и ремонтных работ.
В прошлом в Афинах неоднократно указывали на плохое состояние помещений Британского музея, где хранятся вывезенные из Греции ценности. В 2018 году греческие каналы показывали изображения капающей воды в галерее, где размещены скульптуры, которые были сняты с Парфенона лордом Элгином в начале ХIХ века.
Спор по поводу сокровищ Парфенона
Бывший английский посол в Османской империи лорд Элгин (1766−1841), получивший у правивших в ХIХ веке на территории Греции турок дозволение взять с Акрополя «некоторые обломки камней с надписями и фигурами», в 1802 году переправил в Англию 12 скульптур, плиты с орнаментами и некоторые другие фрагменты с фронтонов Парфенона — древнегреческого храма и памятника античной архитектуры. В 1816 году коллекцию похищенных артефактов у него выкупил Британский музей. Таким образом в Лондоне оказалась почти половина всех мраморных украшений Парфенона.
Греция десятилетиями добивается возвращения скульптур в страну, называя их неотъемлемой частью национального достояния и ставя под сомнение законность действий посла и подлинность полученного им разрешения османского султана. Лондон последовательно отвергал требования Афин, ссылаясь на то, что действия лорда Элгина были законными для того времени, а сами статуи и рельефы находятся в Британском музее в полной безопасности и открыты для бесплатного посещения всеми желающими.
После того как в 2009 году открылся новый Музей Акрополя, греческие официальные лица заявили, что это огромное музейное помещение общей площадью 20 тыс. кв. м позволит выставить все дошедшие до наших дней скульптуры Парфенона вместе, полностью гарантировав их сохранность.