Греция назвала оскорбительным показ мод в Британском музее на фоне шедевров Парфенона

В 2021 году она уже возмущалась условиями хранения мраморных скульптур Парфенона в Британском музее, назвав их оскорбительными и угрожающими сохранности памятника. Мендони тогда прокомментировала опубликованные изданием The Art Newspaper Greece фотографии зала, где хранятся скульптуры Парфенона. По информации издания, сильные дожди, обрушившиеся на Лондон в конце июля того года, привели к подтоплению помещений Британского музея, где находится выставка скульптур Парфенона. Вся экспозиция тогда была закрыта на семь месяцев из-за локдауна и ремонтных работ.