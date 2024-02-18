Побоище в приморском телеграм-поле, визит Трутнева и тихвинская лесофабрика

Звон поразительный издал политический телеграм Приморья (18+) — здесь сошлись в равносильной схватке, и, действительно, схватили друг друга за живое фигуры одновременно медийные и политические — депутат ЗСПК Геннадий Шульга, общественник Сергей Мильвит и бывший «политический» вице-губернатор Александр Шемелев.
Пока они вели свои мелкопоместные распри «за гаражами» публичной сцены, театром политических действий руководил полпред Юрий Трутнев, который посетил Приморье с традиционным трехдневным визитом. Как всегда — событие отметилось насыщенным графиком, весомой повесткой и мотивирующей, одновременно жизнеутверждающей, риторикой.
Мэр Владивостока Константин Шестаков пообещал включить часть Тихвинского леса в список рейтингового голосования по благоустройству городских пространств. Швейная фабрика, ставшая причиной народного недовольства, там тоже останется. Так что можно с уверенностью сказать, что в деле поставлено жирное троеточие.
Вынесен приговор коммунисту Максиму Чихунову за имитацию расстрела памятной доски монархисту Дитерихсу. Вот так белогвардейцы незримыми духами на расстоянии столетия продолжают свою непримиримую борьбу с «красными». Мстительность, к сожалению, остается неподвластным времени двигателем общественных отношений и умонастроений.
Кукушка хает петуха за то, что хает он кукушку
Гнев, богиня, воспой приморских телеграмщиков, которые, воздвигшие спор, воспылали враждою, и наводят пагубные язвы на самые деликатные места друг друга — денежные потоки.
Речь идет о депутате ЗС ПК и блогере Геннадии Шульге, а также о бывшем «политическом» вице-губернаторе Приморья, а ныне медиа-менеджере Александре Шемелеве, который курирует крупный региональный медиахолдинг и сетку телеграм-каналов (18+) широкого спектра: от экспертно-политических до карикатурно-вульгарных, где авторы частенько делятся патологически подробными грезами о том, как очередного опального оппозиционера в Приморье посадят на бутылку в отделе полиции, а потом подвергнут содомическим практикам в тюрьме (что, скорее, соответствует представлениям авторов о российской полиции и службе ФСИН, чем реальности).
Что же подвигло их к враждебному спору?
Шемелевские медиа стали обзванивать рекламодателей телеграм-канала (18+) Шульги на предмет, знакомы ли они с позицией автора по поводу СВО? Очевидно, имея в виду эпизод мая 2022 года, когда депутат вместе с коллегой Леонидом Васюкевичем на заседании ЗСПК предложил обратиться к президенту с просьбой завершить спецоперацию. Несмотря на то, что предложение было облачено в якобы благие намерения — спасти жизни бойцов (впрочем, до обоснования им дочитать не дали — слова депутатов мгновенно утонули в праведном гневе коллег), а после блогер не раз защищал права участников СВО, ярлык успел к нему приклеиться — по принципу того анекдота про шотландца, которого никто не называл МакФларен-мостостроитель.
К истории каким-то боком и за каким-то интересом подключился общественник Сергей Мильвит, в прошлом году получивший условный срок за покушение на мошенничество и с тех пор не особо отсвечивающий в медиа. Он также взял на щит тему информационного контракта, но разоблачительный пост его имел еще более странную аргументацию — блогер где-то в анналах медиахолдинга отыскал заметку о сокращении школ в России, и вопиял, исполненный праведного гнева, в духе «и этим русофобам вы хотите дать деньги?!». Естественно, блогер тут же получил ответный залп, равносильный по мощи, технике и эффекту.
По итогу вышло как в басне, только наоборот. Кукушка хает петуха за то, что хает он кукушку (орнитологические сравнения приведены здесь исключительно в качестве отсылки к Крылову и без какого-либо контекста), и этот самовоспроизводящийся паттерн говорит, скорее, о том, что информационное пространство в Приморье далеко от стабильности и управляемости, учитывая, что даже те, кто должен воплощать их на деле, начинают обмениваться ушатами старой-доброй субстанции, как будто вернувшись на зарю приморского телеграма.
Трутнев в городе
Владивосток с традиционным трехдневным визитом посетил заместитель председателя правительства РФ — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Как всегда — событие отметилось насыщенным графиком, весомой повесткой и мотивирующей, одновременно жизнеутверждающей, риторикой. Главными вопросами стали привлечение инвестиций, патриотическое воспитание молодежи и развитие города Спутник.
Юрий Трутнев обозначил, что за последние 10 лет предприниматели вложили в свои проекты в регионе 718 млрд рублей. Край занимает лидирующие позиции по целому ряду показателей в этом плане, что дает все основания продолжать политику акцентированного внимания государства к региону. На совещании рассмотрели еще ряд перспективных проектов на общую сумму в 290 млрд рублей. Был озвучен весьма крупный проект— на территории «ТОР Надеждинская» появится современный складской комплекс компании Wildberries площадью 150 тысяч кв. метров.
На совещании по патриотическому воспитанию в вузах полпред акцентировал переход «от количества к качеству». Он отметил, что в 95% высших учебных заведениях Дальнего Востока созданы студенческие патриотические объединения. По его словам, «это хороший результат. Правда, о 5% мы потом тоже подробно поговорим».
«Но нас ведь интересует не форма, что создали, нас интересует содержание — что происходит, насколько студенты участвуют в этой работе, какое количество, насколько это происходит искренне, правильно», — подчеркнул полпред.
Что касается города Спутник, то в этой линейке обозначились два важных решения. Во-первых, Трутнев поручил создать специальный проектный офис, который займется созданием города (куда инвесторы заявляют объем вложений в «сотни миллиардов рублей»). Во-вторых, Москва не отказывается от идеи слияния части Надеждинского района и Владивостока под реализацию этого проекта.
«Во исполнение поручения председателя правительства России Михаила Мишустина и по согласованию с правительством Приморского края предложено включить территорию нового города в состав Владивостокского городского округа в качестве внутригородского района», — отметил полпред. Иными словами, история «шестого района Владивостока» далека от завершения, и впереди региональные власти ждет долгий путь поиска компромисса с местными жителями, весьма четко обозначившие о нежелании становится жителями дальневосточной столицы.
«Повестка визита полпреда полностью соответствует тем задачам, которые перед ним стоят. Собственно, по этой повестке и можно судить о задачах и приоритетах, которые определены Юрием Трутневым», — отметил политолог Вячеслав Беляков.
По словам политолога, кандидата политических наук Виктора Бурлакова, подобные мероприятия, хоть и носят в некоторой степени «рутинный характер», решают ряд реальных дел и вопросов, которые до общественности могут и не доводиться.
В истории Тихвинского леса поставлено жирное троеточие
Мэр Владивостока Константин Шестаков поставил жирное троеточие в истории с Тихвинским лесом, где местные жители просят сохранить все деревья и благоустроить территорию, а предприниматели собираются строить швейную фабрику, на которой, в том числе, будут производить бронежилеты на нужды СВО.
Глава города заявил, что один из спорных участков — самый большой (в три гектара) — будет включен в список рейтингового голосования по программе формирования комфортной городской среды.
«Именно жители могут решать, какие территории преобразятся в первую очередь, а также то, что там необходимо сделать», — подчеркнул Константин Шестаков.
Речи о другом участке — в 0,15 га, — где планируется швейное производство, не идет. Именно этот аспект вызвал широкий общественный резонанс и, по всей видимости, именно его выводят за скобки дискуссии.
Чтобы уладить конфликт, администрация объявила о создании рабочей группы с участием чиновников, депутатов и общественников. Но эта площадка обрела «ситуативную» сущность. При попытке узнать, кто войдет в структуру, выяснилось, что под ней подразумевался не некий совещательный орган, учрежденный постановлением главы города, скорее, чиновничья метафора.
Что касается, собственно, идеи с обустройством парка на террритории нынешнего Тихвинского леса, модераторы политических процессов, по сути, слишком запоздало использовали козырь Шестакова, слегка подспустив эффективность инструмента.
«Заявление Шестакова вышло с сильным опозданием, будь оно сделано вовремя — это мог быть образец кризис-менеджмента, — считает Вячеслав Беляков. — Но вместо того, чтобы оперативно вмешаться в ситуацию и успокоить жителей, на них сначала натравили горе-экспертов с обвинениями в измене Родине наперевес, и только когда стало ясно, что инициативу перехватывает несистемная оппозиция, решено было начать конструктивные обсуждения. Насколько предложенные меры сработают, сказать сложно. Успех будет зависеть от работы с жителями на земле и здесь все возможности у мэрии есть, было бы желание».
По мнению Виктора Бурлакова, конфликт решится только тогда, когда вместо слов и пожеланий людям представят проекты: какое место займет фабрика, а какое — рекреационная зона, сколько средств на нее заложат и какой объем леса будет вырублен в ходе строительства.
По форме — хулиганство
Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор по делу об имитации расстрела памятной доски монархисту, одному из лидеров Белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке Михаилу Дитерихсу. Активисту КПРФ Максиму Чихунову, прицелившемуся на табличку в центре города из тубуса от гранатомета, дали год условно. Прокуратура намерена обжаловать решение в связи с его чрезмерной мягкостью.
Свой перфоманс коммунист записал на видео и выложил в соцсети. Его появление и послужило основанием для возбуждения дела. Поступок активист объясняет идеологическими соображениями, в знак протеста против увековечивания памяти человека, которого считает пособником интервентов.
«Особый цинизм заключается в том, что это сделали (установили табличку) в год 100-летия освобождения Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов. Причем на улице Светланской, которая ранее была Ленинской», — сказал ИА PrimaMedia господин Чихунов.
В Приморской КПРФ не поддерживают увековечивание памяти лидера Белого движения во Владивостоке. Но при этом, как сообщал СМИ первый секретарь Приморского краевого отделения КПРФ Анатолий Долгачев, не поддерживают и поступок активиста Максима Чихунова. Ранее даже стоял вопрос об исключении его из рядов КПРФ, однако это решение не состоялось.
Максим Чихунов — один из остатков «коммунистического прошлого» Приморья, где представитель КПРФ чуть было не занял губернаторский пост, а «красная» фракция в ЗС ПК разрослась до размеров, грозящих в кое-то веки стать рычагом влияние на принятие решений. Стоит отметить, что весь свой политический капитал краевое отделение КПРФ растратило очень быстро. И сегодня суд против очередного оппозиционера — факт уже не политический истории Приморья, а личной биографии Чихунова.
«Приговор Чихунову сравнительно мягкий по нынешним временам. Можно сказать, что интереса в его нейтрализации нет. У нас сейчас и за меньшее сидят, а тут — всего год условно», — отмечает Вячеслав Беляков.
Виктор Бурлаков подчеркивает другой аспект этого кейса.
«Вопросы с историческими личностями у нас всегда самые сложные и неоднозначные. Как вопрос о памятнике Колчаку в Иркутске или о памятной доске Маннергейму в Санкт-Петербурге, — говорит эксперт. — Попытки реанимировать на Дальнем Востоке старые белогвардейские кадры, представить их в героическом, трагическом контексте — не всегда находят правильное исполнение. Мы можем сколько угодно рассуждать о личности Дитерихса, но, по факту, его можно вполне назвать предателем Родины и коллаборационистом, который сотрудничал с оккупантами, в частности, с японцами, в период гражданской войны. По большому счету, на Дальнем Востоке была не гражданская война, а было то, что народ воевал с оккупантами и коллаборационистами. Белое движение здесь строилось под японцами, отчасти под американцами, которые осуществляли интервенцию. В этом свете деятели белого движения на Дальнем Востоке — это личности в духе читинского атамана Семенова или хабаровского Калмыкова, или зарвавшихся буржуев, как братья Меркуловы — и это крайне неприятные личности. “Обеление” Белого движения накладывается на реальную историческую память. Осмысливать ее можно по-разному. В данном случае человек осуществил некоторое странное действие, одиозное, эпатажное, которое согласуется со скандальным имиджем, и по форме оно — чистое нарушение закона. За эту форму его можно судить. Но смысл действия мне видится куда более глубоким».