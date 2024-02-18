Побоище в приморском телеграм-поле, визит Трутнева и тихвинская лесофабрика

«Вопросы с историческими личностями у нас всегда самые сложные и неоднозначные. Как вопрос о памятнике Колчаку в Иркутске или о памятной доске Маннергейму в Санкт-Петербурге, — говорит эксперт. — Попытки реанимировать на Дальнем Востоке старые белогвардейские кадры, представить их в героическом, трагическом контексте — не всегда находят правильное исполнение. Мы можем сколько угодно рассуждать о личности Дитерихса, но, по факту, его можно вполне назвать предателем Родины и коллаборационистом, который сотрудничал с оккупантами, в частности, с японцами, в период гражданской войны. По большому счету, на Дальнем Востоке была не гражданская война, а было то, что народ воевал с оккупантами и коллаборационистами. Белое движение здесь строилось под японцами, отчасти под американцами, которые осуществляли интервенцию. В этом свете деятели белого движения на Дальнем Востоке — это личности в духе читинского атамана Семенова или хабаровского Калмыкова, или зарвавшихся буржуев, как братья Меркуловы — и это крайне неприятные личности. “Обеление” Белого движения накладывается на реальную историческую память. Осмысливать ее можно по-разному. В данном случае человек осуществил некоторое странное действие, одиозное, эпатажное, которое согласуется со скандальным имиджем, и по форме оно — чистое нарушение закона. За эту форму его можно судить. Но смысл действия мне видится куда более глубоким».