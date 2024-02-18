Сальдо рассказал, как меняются пленные солдаты ВСУ

«С попавшими в плен бывшими солдатами ВСУ часто происходят сильные перемены. У них как будто пелена спадает с глаз: они видят, что россияне совсем не такие, как врет киевская пропаганда. Русские заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условиях», — сказал Сальдо.
По его словам, многие пленные психологически начинают чувствовать себя лучше.
«Вокруг них вдруг оказываются такие люди, к которым они привыкли с детства. Более добрые, честные и, извините, более трезвомыслящие, чем их недавнее окружение. И бывшим пленным, особенно, средних и старших возрастов, это нравится», — подчеркнул Сальдо и добавил, что уже есть случаи поступления пленных на службу в ВС РФ и добровольческие формирования.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.