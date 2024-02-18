Сальдо рассказал, как меняются пленные солдаты ВСУ

«Вокруг них вдруг оказываются такие люди, к которым они привыкли с детства. Более добрые, честные и, извините, более трезвомыслящие, чем их недавнее окружение. И бывшим пленным, особенно, средних и старших возрастов, это нравится», — подчеркнул Сальдо и добавил, что уже есть случаи поступления пленных на службу в ВС РФ и добровольческие формирования.