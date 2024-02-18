Пенсионеры плетут сети и шьют экипировку для бойцов СВО в Хабаровском крае

С повседневным распорядком учреждения ознакомился губернатор региона. Как рассказал глава Хабаровского края, в число волонтеров входят ветераны труда, труженики тыла и фронтовики. Несмотря на свои порой почтительные годы активисты делают маскировочные сети и вяжут зимние вещи, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатор и правительства Хабаровского края.
Кроме маскировочных сетей для техники, на предприятии работают швеи, которые производят амуницию для бойцов. Под эти цели на предприятии выделена отдельная комната.
— В то время, когда проходит спецоперация, Дом ветеранов стал местом объединения активистов всех поколений, — поделился Губернатор Хабаровского края.