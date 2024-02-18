Минюст Украины предложил выдать заключенным оружие или лопаты

Он указал: в мобилизации оказались не задействованы две значительные категории украинцев: заключенные и «те, кто не за решеткой, а давно на свободе, а возможно даже за решеткой и не были, но когда-то получили приговор». Граждане из этих категорий «на улице, они гуляют, они работают», продолжил он, но по «не совсем понятным мне мотивам» не подпадают под мобилизацию.