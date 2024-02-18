Военнослужащий из Качугского района погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции трагически погиб Павел Брянский из Качугского района. Военнослужащему было 34 года. Об этом сообщила администрация села Заречное Качугского района в своих социальных сетях.
— Исполняя свой воинский долг, Павел Викторович проявил мужество, стойкость и верность своей Родине! Он отдал свою жизнь за Родину, за мир — для нас и наших детей! Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Павла Викторовича, — говорится в сообщении.
Павел Брянский родился 5 ноября 1989 года в селе Заречное. Был шестым ребенком в семье. Друзья и близкие отзываются о нем как о жизнерадостном, добром и отзывчивом человеке. Военнослужащий героически погиб 21 января 2024 года.