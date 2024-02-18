Военнослужащий из Качугского района погиб в зоне СВО

— Исполняя свой воинский долг, Павел Викторович проявил мужество, стойкость и верность своей Родине! Он отдал свою жизнь за Родину, за мир — для нас и наших детей! Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Павла Викторовича, — говорится в сообщении.