Операторов БПЛА тренируют в Хабаровском крае с применением опыта СВО

Занятия проходят в окружном учебном центре подготовки младших специалистов ВВО. Военнослужащие знакомятся с принципами работы дронов, изучают их программную часть, навигацию, тактическое применение и осваивают основы техобслуживания. Предусмотрена и практическая часть, в ходе которой беспилотники учатся применять в бою.