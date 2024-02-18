Операторов БПЛА тренируют в Хабаровском крае с применением опыта СВО

В Хабаровском крае продолжаются тренировки операторов БПЛА квадрокоптерного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Занятия проходят в окружном учебном центре подготовки младших специалистов ВВО. Военнослужащие знакомятся с принципами работы дронов, изучают их программную часть, навигацию, тактическое применение и осваивают основы техобслуживания. Предусмотрена и практическая часть, в ходе которой беспилотники учатся применять в бою.
«Операторы отрабатывают ведение воздушной разведки, сопровождение целей, их поражению различными способами. Также отрабатываются вопросы подготовки БПЛА к полетам и их эксплуатации в сложных метеоусловиях», — отметили в военном ведомстве.
Руководят занятиями опытные офицеры. Для обучения солдат применяется опыт, накопленный в зоне специальной военной операции.