«Можно снять пеньюар и надеть кофту потеплее». Аким Караганды обратился к горожанам

«Тогда уже будем ходить в шубах. Давайте не будем испытывать судьбу и наши сети на прочность. Поэтому прошу немного потерпеть и не напрягать наши сети, чтобы избежать больших проблем. Хотя понимаю, что сейчас все кинутся меня хейтить, но я всегда говорил, что при том, что у нас в домах тепло, мы испытываем дефицит тепла при критически низких температурах. И в этом году мы решим эту проблему вводом третьего тепловывода».