Еще один муниципалитет Прикамья отказался принимать федеральные бомбоубежища

Как следует из информации с сайта суда, спорным документом из казны РФ на баланс муниципалитета передаются объекты гражданской обороны. Муниципалитет считает, что на него незаконно возлагается обязанность по содержанию, использованию и сохранению данных объектов. Суд удовлетворил ходатайство администрации о приостановлении действия спорного акта на период рассмотрения спора.



Напомним, ранее с аналогичным заявлением в суд обратилась администрация Лысьвенского округа, которой Росимущество пытается передать больше десяти бомбоубежищ. Лысьвенские депутаты говорили, что у муниципалитета нет средств на их содержание. При этом объекты были переданы в одностороннем порядке без согласования с местными властями.



Похожая ситуация сложилась и в Краснокамске, где в неудовлетворительном состоянии находились 55 таких объектов, принадлежащих Российской Федерации. Данных о судебных спорах между администрацией города и теруправлением по этому поводу в картотеке суда не содержится.