Речан пообещал поддержку аграрному сектору и производителям зерновых

Премьер заявил, что правительство продолжит выделять субсидии для аграриев на общую сумму около 1,7 миллиарда леев. Также правительство возьмет займ на 1,5 миллиарда леев для предоставления грантов в животноводстве и садоводстве, а также для инвестиций в системы ирригации.