Речан пообещал поддержку аграрному сектору и производителям зерновых

«В 2023 году правительство выделило для сельхозсектора больше средств, чем когда-либо ранее. Предоставило субсидии и помощь на сумму около двух миллиардов леев, большая часть которых была направлена производителям зерна».
Он также сообщил, что провел встречу с протестующими фермерами.
«Поговорил с теми, кто сейчас бастует и перекрывает таможни, объяснил, почему это ничем не поможет, а наоборот, сделает только хуже гражданам страны и самим фермерам».
По его словам, вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля предложил новую схему поддержки производителей зерна, предоставляя частичную гарантию их кредитов.
Премьер заявил, что правительство продолжит выделять субсидии для аграриев на общую сумму около 1,7 миллиарда леев. Также правительство возьмет займ на 1,5 миллиарда леев для предоставления грантов в животноводстве и садоводстве, а также для инвестиций в системы ирригации.
«Мы продолжим помогать производителям зерна и другим фермерам», — заверил Речан.