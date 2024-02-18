В Госдуме назвали взятие Авдеевки подвигом российской армии

«Очень много лет при помощи этого кулака киевские власти наносили удары по мирному Донецку. Теперь такую возможность у нацистов отобрали. Авдеевка позволяла всушникам стрелять по Донецку из ствольной артиллерии, то есть, для того, чтобы бомбить город, не нужны были даже ракеты. К тому же Авдеевка укреплялась на протяжении восьми лет, там целые подземные города, линия окопов, блиндажей, капониров, минные поля», — подчеркнул Бабашов.