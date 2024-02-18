В Госдуме назвали взятие Авдеевки подвигом российской армии

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал освобождение Авдеевки настоящим подвигом российской армии и победой на пути освобождения российских территорий от украинских оккупантов.
В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
«Авдеевка — это настоящий подвиг российской армии. Для нас, российских граждан, это очередная победа, победа на пути освобождения Украина от нацизма, на пути освобождения российских территорий от украинских оккупантов», — сказал Бабашов РИА Новости.
По его словам, Авдеевка являлась чрезвычайно важным укрепрайоном ВСУ.
«Очень много лет при помощи этого кулака киевские власти наносили удары по мирному Донецку. Теперь такую возможность у нацистов отобрали. Авдеевка позволяла всушникам стрелять по Донецку из ствольной артиллерии, то есть, для того, чтобы бомбить город, не нужны были даже ракеты. К тому же Авдеевка укреплялась на протяжении восьми лет, там целые подземные города, линия окопов, блиндажей, капониров, минные поля», — подчеркнул Бабашов.