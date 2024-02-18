Участники СВО из Башкирии получили с гумконвоем 17 автомобилей и стройматериалы

Гуманитарная миссия 15 февраля выдвинулась из логистического центра формирования гуманитарных конвоев, расположенного на территории Башсельхозтехники. Автоколонна, состоящая из 15 большегрузов и машин сопровождения, доставила военнослужащим батальонов имени Шаймуратова и Достовалова, а также подразделениям мотострелкового полка «Башкортостан» гуманитарный груз из Янаульского, Кигинского, Иглинского, Дюртюлинского, Аургазинского, Мечетлинского районов, а также городов Октябрьский и Межгорье.
В состав груза вошли 17 автомобилей, в том числе техника повышенной проходимости — УАЗы, «Нивы». Башкирские подразделения также получили ГАЗель и несколько легковых автомобилей, которые тоже требуются в зоне СВО. Кроме того фуры отвезли воинам по их заявкам мобильные бани, пиломатериалы, дрова, генераторы, бензопилы, кабель, сетку-рабицу, строительные материалы и инструменты, запчасти к автомобилям, газовые баллоны, пластиковые контейнеры и бочки, печи. Все эти вещи необходимы военнослужащим при обустройстве мест дислокации, как на передовой, так и ротации. Кроме того, воины получили маскировочные сети, постельное бельё, тёплая одежду, гигиенические принадлежности, продукты питания, медикаменты и посылки от родственников.
В день выезда гуманитарной колонны вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов поблагодарил глав районных и городских администраций, общественные организации, предприятия и активных жителей республики за помощь в формировании адресного гуманитарного груза. Он отметил, что их помощь неоценима и очень важна для башкирских воинов.
«Спасибо всем, кто принимает участие в формировании и сопровождении конвоев с грузом. Ваша поддержка, ваше участие очень ценно. Отдельное спасибо водителям колонны. Они достойно выполняют поставленные задачи по доставке гуманитарного груза. Многие из них едут на Донбасс не в первый раз, за их плечами десятки рейсов к бойцам, которые всегда ждут нас», — сказал вице-премьер.
Перед тем как колонна тронулась в путь, Ирек Сагитов от имени Главы Башкирии Радия Хабирова вручил водителям благодарственные письма. За мужество и высокий профессионализм при доставке гуманитарного груза военнослужащим из республики отмечены Рустем Сайфутдинов и Дмитрий Сергеев.
С гуманитарным конвоем в зону СВО вернулись несколько бойцов, находившихся в республике в краткосрочном отпуске. Один из них передал Иреку Сагитову памятный сувенир, выполненный в виде воина спецоперации.
«Мы благодарны Главе Башкортостана Радию Фаритовичу Хабирову и правительству республики, своим землякам за помощь нашим парням. Она нам очень необходима. Скоро вернёмся с Победой», — сказал военнослужащий с позывным «Купол».
«Мы всегда за вас переживаем, думаем о вас и будем помогать вам. Не сомневайтесь. Также под нашей защитой ваши родные и близкие. Передавайте приветы личному составу. Вы — настоящие герои, мы гордимся вашим мужеством, которое вы проявляете при выполнении задач, поставленных президентом России и генштабом вооружённых сил нашей страны», — поблагодарил воина Ирек Сагитов.
У предпринимателя из Уфы Ришата Гареева в зоне СВО служат родственники. Поэтому мужчина не понаслышке знает, что нужно воинам на передовой. Бизнесмен не в первый раз принимает участие в формировании и отправке гуманитарного груза. На сей раз уфимец с коллегами по заявке бойцов загрузил две фуры.
«Отправили бойцам доски, брус, “кругляк”, строительное оборудование, тёплую одежду, автомобили УАЗ, “Нива” и ГАЗель, продуты питания, питьевую воду. Мы в курсе того, что требуется нашим воинам, поэтому они получают именно то, что необходимо. Воины звонят, благодарят нас за поддержку. Их слова для нас — самая лучшая награда. Будем продолжать гуманитарную миссию, только общими усилиями мы добьёмся Победы», — отметил Ришат Гареев.
Не в первый раз отправляет гуманитарный груз башкирским воинам и председатель ассоциации лесопромышленников Иглинского района Рауф Габдуллин. На сей раз он со своими товарищами довёз на фронт гуманитарный груз из Иглинского, Белорецкого, Гафурийского. Нуримановского, Караидельского, Уфимского и ещё ряда районов республики. Также на борту их автомобилей вещи переданные жителями Уфы и Казани.
«Работаем мы по заявкам воинов. Глава Башкортостана Радий Фаритович Хабиров предоставил три фуры. Благодаря такой поддержке со стороны руководства республики, довезли 50 кубов доски из Иглинского района. Пиломатериалы, а также автомобиль УАЗ предоставили жители Караидельского района, белоречане отправили с нами мобильные бани. — говорит Рауф Габдуллин. — До этого мы отправили ВАЗ-2114, передвижную баню, тушёнку. Мясо предоставил фермер-конезаводчик, руководитель крупного хозяйства Иглинского района Сагитзян Идиятуллин. Воины всегда рады нашему приезду. Они всегда подчёркивают, что помощь тыла на фронте имеет огромное значение. Призываю всех жителей республики, да и страны, продолжать поддерживать российских бойцов. Они выполняют важную работу».
Напомним, отправка гуманитарного груза из Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова выполняется на систематической основе. Руководитель региона неоднократно подчёркивает, что ни один воин и его семья не останутся без внимания, сообщало информагентство «Башинформ».
«Наша задача — окружить вниманием и заботой семьи военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. В этом вопросе не должно быть чёрствости и формализма. Мы продолжим поставлять всё необходимое нашим ребятам на передовую», — сказал Радий Хабиров год назад на совещании в Уфе.