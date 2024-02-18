Участники СВО из Башкирии получили с гумконвоем 17 автомобилей и стройматериалы

В состав груза вошли 17 автомобилей, в том числе техника повышенной проходимости — УАЗы, «Нивы». Башкирские подразделения также получили ГАЗель и несколько легковых автомобилей, которые тоже требуются в зоне СВО. Кроме того фуры отвезли воинам по их заявкам мобильные бани, пиломатериалы, дрова, генераторы, бензопилы, кабель, сетку-рабицу, строительные материалы и инструменты, запчасти к автомобилям, газовые баллоны, пластиковые контейнеры и бочки, печи. Все эти вещи необходимы военнослужащим при обустройстве мест дислокации, как на передовой, так и ротации. Кроме того, воины получили маскировочные сети, постельное бельё, тёплая одежду, гигиенические принадлежности, продукты питания, медикаменты и посылки от родственников.