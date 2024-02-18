Минтранс сказал про ужесточение требований к водителям и перевозчикам в Беларуси

В Минтрансе намерены ужесточить требования к перевозчикам и водителям в Беларуси. Подробности озвучил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий. Подробности разместили в официальном телеграм-канале ведомства.
Он напомнил, что сейчас в стране действуют правила автомобильных перевозок пассажиров, а также нормы закона «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Но в погоне за рублем не все перевозчики соблюдают данные правила и систематически нарушают законодательство.
Гладкий считает, что в Беларуси возникла необходимость ужесточить ответственность за нарушения, связанные с безопасностью перевозок.
— Мы вынуждены вернуться к принципу допуска автомобильных перевозчиков на рынок — недавно глава государства подписал соответствующий указ, — уточнил представитель Минтранса Беларуси.
Он пояснил, что сейчас корректируются правила перевозок пассажиров. Кроме того, идет подготовка предложения в Кодекс об административных правоотношениях. Также, заметил Гладкий, будет усилена и контрольная деятельность. Он сказал, что если сейчас машины перевозчиков-нарушителей, которые в том числе осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, изымались до решения суда, то в последующем их будут конфисковывать по решению суда.