Минтранс сказал про ужесточение требований к водителям и перевозчикам в Беларуси

Он пояснил, что сейчас корректируются правила перевозок пассажиров. Кроме того, идет подготовка предложения в Кодекс об административных правоотношениях. Также, заметил Гладкий, будет усилена и контрольная деятельность. Он сказал, что если сейчас машины перевозчиков-нарушителей, которые в том числе осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, изымались до решения суда, то в последующем их будут конфисковывать по решению суда.