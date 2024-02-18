Текслер поблагодарил военных из состава 90-й гвардейской танковой дивизии за взятие Авдеевки

«С первых дней специальной военной операции бойцы 90-й гвардейской танковой дважды Краснознаменной дивизии ЦВО достойно выполняют поставленные задачи. Не жалея себя, защищают мирных жителей Донбасса. Взятие Авдеевки стало очередным подтверждением высочайшего профессионализма наших военных, их личного мужества, стойкости, верности присяге и своей Родине. Искренне горжусь нашими бойцами, героическими земляками-южноуральцами. Скорбим о тех, кто отдал жизни, выполняя эту важную боевую задачу. Южный Урал, родной Чебаркуль ждут бойцов с Победой», — говорится в тексте.