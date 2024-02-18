Текслер поблагодарил военных из состава 90-й гвардейской танковой дивизии за взятие Авдеевки

В телеграмме на имя командира войскового соединения Виктора Киндеева глава региона отметил героизм и мужество, проявленные военнослужащими в боях.
«С первых дней специальной военной операции бойцы 90-й гвардейской танковой дважды Краснознаменной дивизии ЦВО достойно выполняют поставленные задачи. Не жалея себя, защищают мирных жителей Донбасса. Взятие Авдеевки стало очередным подтверждением высочайшего профессионализма наших военных, их личного мужества, стойкости, верности присяге и своей Родине. Искренне горжусь нашими бойцами, героическими земляками-южноуральцами. Скорбим о тех, кто отдал жизни, выполняя эту важную боевую задачу. Южный Урал, родной Чебаркуль ждут бойцов с Победой», — говорится в тексте.
Напомним, 17 февраля подразделениями группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева взят под полный контроль город Авдеевка (ДНР), являвшийся мощным оборонительным узлом вооруженных сил Украины.
В результате наступательных действий от украинских националистов освобождена территория площадью около 32 квадратных километров.
В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате, уточнили в Минобороны РФ.
Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов.