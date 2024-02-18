Путин объяснил цель исторической части интервью с Такером Карлсоном

«Важно понять ход наших мыслей. Важно понять наше состояние, как чувствительно и важно для страны все то, что происходит на украинском направлении. Для них (Запада — “Ъ”) это улучшение своего тактического положения, а для нас — это судьба, это вопрос жизни и смерти. Я хотел, чтобы люди, которые будут это (интервью господину Карлсону — “Ъ”) слушать, поняли это, удалось или нет, не мне судить», — сказал президент на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста.