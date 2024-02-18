Выплату участникам СВО из Волгоградской области подняли до 300 000 рублей

17 февраля был опубликован документ, в котором указаны условия предоставления повышенной региональной выплаты.
Напомним, ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что по распоряжению главы области Андрея Бочарова были увеличены региональные выплаты бойцам СВО.
В увеличенном размере выплаты получат граждане, заключившие контракт с Минобороны с 1 января этого года.
Те, кто уже успел получить материальную помощь в размере 100 тыс. рублей, получат доплату в сумме 200 тыс. рублей.
Доплата будет назначена и мобилизованным гражданам, которые заключили допконтракт с Минобороны после 1 января 2024 года и успели получить ранее 100 тыс. рублей.
Для получения единовременной материальной поддержки участникам СВО не требуется подавать никаких заявлений. Начисление пройдет автоматически.
Отметим, что в Волгоградской области на данный момент реализуются федеральные и региональные меры поддержки участников СВО и членов их семей по 35 направлениям. Также в регионе по решению Андрея Бочарова создан единый центр поддержки.