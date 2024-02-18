Маск прокомментировал взятие Авдеевки

«Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России», — ответил Маск.
Так он отреагировал на сообщение миллиардера Дэвида Сакса, который отметил, что ВСУ потерпели поражение в Авдеевке, а российские силы наступают.
«Так что это не “патовая ситуация”. Это часто употребляемое слово скоро выветрится из памяти, и появится новый нарратив», — написал он.
В субботу министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины.
Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.