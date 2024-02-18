Маск прокомментировал взятие Авдеевки





В субботу министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины.



Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.