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Маск прокомментировал взятие Авдеевки

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Москва будет и дальше получать преимущество, пока длится конфликт, написал американский предприниматель Илон Маск в соцсети X в комментарии к посту о взятии Авдеевки российскими войсками. это не «патовая ситуация».
Источник: AP 2023


«Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России», — ответил Маск.

Так он отреагировал на сообщение миллиардера Дэвида Сакса, который отметил, что ВСУ потерпели поражение в Авдеевке, а российские силы наступают.

«Так что это не “патовая ситуация”. Это часто употребляемое слово скоро выветрится из памяти, и появится новый нарратив», — написал он.



В субботу министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины.

Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.