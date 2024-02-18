Мидриган — о власти PAS: они соберут чемоданы и уедут

«Эти (представители власти, — ред.) думают: нас будут защищать, мы смоемся с чемоданами, и все будет хорошо».
Однако граждане Молдовы из-за произвола властей чувствуют себя незащищенными, это порождает атмосферу страха, говорит он.
«Я скажу как адвокат: почему граждане Молдовы находятся в атмосфере страха? Потому что чувствуют себя беззащитными от произвола властей. К нам, адвокатам, приходят люди с бумагами, обращениями в инстанции и суды, не найдя правды в них. Годами люди, особенно из сел и районов страны, ищут правду. Никто не хочет заниматься их делами», — подчеркнул Мидриган.
При этом он назвал «унижением молдавского народа» назначение румынских специалистов в молдавские ведущие госорганы. По мнению адвоката, преемственность, как родственную, так и профессиональную никто не отменял. Весь смысл, как отмечает эксперт, заключается в том, чтобы назначали на такие должности только самых лучших из числа представителей народа Молдовы.
«Так делать неправильно, поскольку страна уже напичкана всяческими заграничными советниками. Их полно и в администрации президента. Они сильно не переживают за наш народ, за то, чтобы Молдова стала успешной страной. Я смотрю румынские телеканалы, в соседней стране просто смеются над тем, что оттуда таких “специалистов” выгоняют, а у нас они находят пристанище».
Ранее молдавские журналисты и представители оппозиции отмечали, что В Молдову направлены 12 бывших высокопоставленных румынских чиновников, трое из них уже заняли важные государственные посты. Это экс-министр финансов Румынии Анка Драгу, которая стала президентом Национального банка Молдовы, экс-руководитель Национального офиса по борьбе с отмыванием денег Румынии Мариус Стайку, который возглавил службу по борьбе с отмыванием денег. Дипломат Космин Динеску стал начальником Гражданской миссии партнерства ЕС в Молдове, сосредоточенной на кибербезопасности и противодействии гибридным угрозам.
Еще девять граждан Румынии были направлены в Молдову в качестве советников и высоких советников ЕС при органах исполнительной власти республики. Это экс-министр просвещения Румынии Даниел Фунериу, экс-председатель Национального органа научных исследований Румынии Драгош Чупару, экс-менеджер Национального банка Румынии Николае Григоре, экс-генпрокурор Румынии Габриела Скутя, экс-глава Национального органа по регулированию в энергетике Румынии Александру Сэндулеску, бывший первый заместитель руководителя полиции Румынии, квестор (бригадный генерал) Виктор Апреутесей, экс-глава секретариата правительства Румынии Виктор Джиосан.
По информации СМИ, также в Молдову была откомандирована экс-министр транспорта Румынии Анка Боаджиу и экс-госсекретарь МВД Румынии, бригадный генерал Ирина Алексе.