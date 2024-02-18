Дмитрий Киселёв направил запрос на интервью с Байденом

Карлсон приезжал в Москву в феврале, чтобы взять интервью у российского лидера. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.