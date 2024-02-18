Дмитрий Киселёв направил запрос на интервью с Байденом

Запрос направлен в Белый дом в Вашингтон, добавил Киселев.
"Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя…
Интервью планирую проводить я, Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы «Россия Сегодня» и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы «Вести недели» на самом популярном телеканале страны «Россия 1»", — говорится в письме.
Интервью планируется перевести на иностранные языки и распространить в Telegram-канале РИА Новости, на сайте ria.ru и многочисленных медиа-платформах и в соцсетях медиагруппы как в России, так и по всему миру.
Карлсон приезжал в Москву в феврале, чтобы взять интервью у российского лидера. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.
«Вообще по-хорошему президенту США Байдену на всё это нужно ответить», — сказал Киселев.
По его мнению, «лучшим и самым эффектным вариантом для Белого дома было бы зеркальное интервью российскому журналисту».