В Ростове в парке строителей полицейские выдали предостережение местным жителям

В ростовском парке строителей сотрудники полиции выписали ряд предостережений людям, которые возлагали цветы к памятнику. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник.
При этом издание уточняет, что в парке люди по одному возлагали цветы к памятнику павшим от политических репрессий.
В это время к ним подходили полицейские и вежливо просили показать документы, после чего выписывали предостережение о недопустимости нарушать закон. Однако задержаний и каких-то других действий они не проводили.