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В Ростове в парке строителей полицейские выдали предостережение местным жителям

После выписывания предостережений в Ростове никого не задержали.
Источник: Комсомольская правда

В ростовском парке строителей сотрудники полиции выписали ряд предостережений людям, которые возлагали цветы к памятнику. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник.

При этом издание уточняет, что в парке люди по одному возлагали цветы к памятнику павшим от политических репрессий.

В это время к ним подходили полицейские и вежливо просили показать документы, после чего выписывали предостережение о недопустимости нарушать закон. Однако задержаний и каких-то других действий они не проводили.