Милорад Додик посещает Беларусь с официальным визитом

Визит Додика продлится по 19 февраля, у него насыщенная программа. Лидер боснийского энтитета проведет в Беларуси ряд встреч и переговоров, а также посетит некоторые промышленные предприятия и Национальную академию наук.
Помимо Милорада Додика, в Беларусь прибыла большая делегация из Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Отмечается, что во время визита будут обсуждены вопросы сотрудничества в таких сферах, как промышленность, образование, наука, здравоохранение.
Минздрав в воскресенье, 18 февраля, сообщил, что делагация энтитета под руководством Додика посетила Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии.
В предыдущий раз Додик — тогда он занимал пост председателя президиума Боснии и Герцеговины — был в Беларуси с визитом летом 2019 года, во время проведения в белорусской столице II Европейских игр. Тогда он встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко. Свой нынешний визит Милорад Додик анонсировал в декабре 2023 года.