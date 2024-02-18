ВС России в Авдеевке продвинулись вглубь позиций ВСУ на девять километров

Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.