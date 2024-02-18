Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

ВС России в Авдеевке продвинулись вглубь позиций ВСУ на девять километров

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России при взятии Авдеевки продвинулись вглубь позиций ВСУ почти на девять километров, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
Источник: РИА "Новости"

«17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск “Центр” полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 километра», — говорится в публикации.

В министерстве напомнили, что общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра, Киев потерял более полутора тысячи военных.

Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.

Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.

Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.