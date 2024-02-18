Медведев предупредил о глобальной войне при развале России

«Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Ибо попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады», — написал он в телеграм-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2022 года представил «формулу мира», которая в том числе содержит пункт о полном выводе российских войск за границы 1991 года. Российская сторона категорически отвергает такой сценарий. В Кремле считают, что Киев должен принимать во внимание «те реалии, которые сложились за все это время». Речь идет о присоединении к России Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по результатам проведенных там референдумов.