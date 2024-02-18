Путин: Россия никому не отказывает в энергоресурсах

«Все время говорили — Россия не дает, Россия ограничивает. Ничего мы не ограничиваем! Мы все даем, пожалуйста. Самый надежный партнер оказались турки. Вот, через “Турецкий поток” идет».
Российский лидер также подчеркнул, что Украина, заявляя, что Россия — агрессор, при этом получает деньги от «Газпрома» за транзит российского газа.
«Одна нитка газопровода работает через Украину. Но есть же еще одна. Украинская сторона ее закрыла — не мы, они ее закрыли. Хотя в чем смысл закрытия? Они же от нас деньги получают за транзит, как это ни странно прозвучит. Агрессор-агрессор, а денежки не пахнут. Кассируют денежки за транзит. Вот и все. Об этом тоже мало кто говорит. Деньги-то они от “Газпрома” получают? Получают».
По его словам, европейские страны рассчитывали, что если они не будут покупать российский газ, то Россия развалится, однако этого не произошло, а необратимые процессы начинают наступать у них, сказал Путин.
«Видимо, рассчитывали, что если они не будут брать наш газ, мы развалимся быстрее, чем у них наступят необратимые процессы. Но необратимые процессы фактически у них начинают наступать. Промышленность переезжает в другие страны, в том числе в США, где созданы более благоприятные условия, и где энергоносители дешевле оказались».
Европа боролась за понижение стоимости российских энергоресурсов, даже когда они были относительно дешевыми, ну теперь «пожалуйте бриться», заявил он.
«Хотя даже когда они были относительно дешевыми, все равно говорили, что это слишком дорого, и все боролись разными средствами, причем средствами глобального характера, боролись за то, чтобы еще понизить стоимость наших энергоресурсов. Там всякие налоги экологические придумывали, чего только не придумывали. Ну пожалуйте бриться! Теперь 300 с лишним долларов за тысячу кубов и больше».
Политик заявил, что Россия может обойтись без европейских стран в этом вопросе, а тем нужно самим решать, покупать им российский газ или нет. «Пусть сами решают. Надо им — пусть берут, не надо — мы обойдемся», — сказал Путин.
По его словам, когда европейские страны покупали российский газ, Россия получала больше денег, но чем меньше страна зависит от энергетики, тем лучше, так как развитие других отраслей экономики идет активнее.
«Конечно, когда мы продавали, больше получали денег, может быть, было веселее. Но, с другой стороны, чем меньше мы зависим от энергетики, тем лучше. Потому что у нас неэнергетическая часть экономики растет гораздо большими темпами, чем раньше. Это же всегда так, когда просто деньги получать, тогда зависимость возникает, когда нужно подумать, тогда включаются другие механизмы. Они у нас заработали», — подытожил Владимир Путин.