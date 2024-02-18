Путин: Россия никому не отказывает в энергоресурсах

«Одна нитка газопровода работает через Украину. Но есть же еще одна. Украинская сторона ее закрыла — не мы, они ее закрыли. Хотя в чем смысл закрытия? Они же от нас деньги получают за транзит, как это ни странно прозвучит. Агрессор-агрессор, а денежки не пахнут. Кассируют денежки за транзит. Вот и все. Об этом тоже мало кто говорит. Деньги-то они от “Газпрома” получают? Получают».