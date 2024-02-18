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Минобороны Литвы: первые истребители F-16 доставят на Украину в июне

Первые образцы американских истребителей F-16 могут доставить на Украину уже в июне. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Источник: AP 2023

«Я думаю, что в июне мы увидим F-16 на Украине», — сообщил министр в интервью журналу Foreign Policy. Как отмечает издание, министр обороны Литвы сослался на график поставок, подтвержденный европейским чиновником на Мюнхенской конференции по безопасности.

Первыми согласились поставить истребители F-16 на Украину Нидерланды и Дания. Власти Нидерландов рассчитывают поставить самолеты уже в этом году. К декабрю обучение управлению истребителями должны закончить 12 украинских пилотов.

Пресс-секретарь ВВС Украины Юрий Игнат говорил, что истребители способны сыграть решающую роль на поле боя. «Мы сможем получить превосходство в воздухе и продвижение наземных войск путем нанесения ударов по наземным целям», — говорил представитель ВСУ.