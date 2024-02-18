Минобороны Литвы: первые истребители F-16 доставят на Украину в июне

«Я думаю, что в июне мы увидим F-16 на Украине», — сообщил министр в интервью журналу Foreign Policy. Как отмечает издание, министр обороны Литвы сослался на график поставок, подтвержденный европейским чиновником на Мюнхенской конференции по безопасности.
Первыми согласились поставить истребители F-16 на Украину Нидерланды и Дания. Власти Нидерландов рассчитывают поставить самолеты уже в этом году. К декабрю обучение управлению истребителями должны закончить 12 украинских пилотов.
Пресс-секретарь ВВС Украины Юрий Игнат говорил, что истребители способны сыграть решающую роль на поле боя. «Мы сможем получить превосходство в воздухе и продвижение наземных войск путем нанесения ударов по наземным целям», — говорил представитель ВСУ.