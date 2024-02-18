Боррель заявил, что ситуация на Украине разрешится через три месяца

Мариани обратил внимание, что две недели назад Макрон вместе с другими лидерами ЕС настоял на доведении помощи Украине до €50 млрд. Депутат добавил, что во французской политической системе президент имеет широкие права, и Макрону не требовалось согласие парламента для принятия решения. Он подчеркнул, что легальное не всегда легитимно. Парламентарий призвал власти Франции из-за огромного долга, который превышает €3 трлн, проявлять осмотрительность и осторожность в расходах.