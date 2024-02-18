Bild: ФРГ поставила Киеву непригодные для боев бронемашины по завышенной цене

Кроме того, оказалось, что, вопреки контракту, бронемашины собраны не в Германии. FFG передала заказ американскому подрядчику TAG Germany. Через посредников в США заказ в конечном итоге получила фирма TAG Middle East в ОАЭ. Там и собрали БТР, которые затем были отправлены на Украину. Согласно информации Bild, стоимость каждой бронемашины на рынке оценивается от €185 тыс. до €208 тыс., однако в якобы секретных документах Минобороны ФРГ указано, что за каждую машину было заплачено 600 тыс. евро. Таким образом, в общей сложности германская сторона потратила примерно €40 млн.