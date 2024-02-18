Bild: ФРГ поставила Киеву непригодные для боев бронемашины по завышенной цене

В начале июня 2023 года ведомство подтвердило изданию, что Германия поставит Украине 66 бронемашин. В конкурсе тогда приняли участие компании Rheinmetall и FFG. В итоге Минобороны остановило свой выбор на машинах FFG под названием APC (FFG Armoured Personnel Carrier). Эти БТР разработаны в США, их оригинальное название — BATT UMG. Такие машины производят в разных странах по американской лицензии. Пока, согласно списку, опубликованному на сайте правительства ФРГ, Украина получила 48 таких бронемашин.
Как пишет Bild, БТР оказались совершенно непригодными для проведения операций на поле боя и вообще для использования в боевых условиях. Прежде всего, виной тому тонкая броня, которая практически не защищает от артиллерийского, ракетного и минометного огня. Обшивка APC предоставляет защиту лишь от ручного огнестрельного оружия, поэтому такие БТР, как отмечает издание, годятся только для использования в тылу.
В Минобороны ФРГ газете сообщили, что украинская сторона при заключении контракта не требовала повышенной защиты, однако анонимный украинский чиновник заявил, что это не так. «Конечно, мы хотели бы получить защищенные от мин машины», — сказал он изданию. По его словам, подобные БТР с усиленной защитой германская сторона не предлагала. При этом выбор у Минобороны был: оно могло передать тяжелые бронетранспортеры Fuchs, произведенные компанией Rheinmetall.
Кроме того, оказалось, что, вопреки контракту, бронемашины собраны не в Германии. FFG передала заказ американскому подрядчику TAG Germany. Через посредников в США заказ в конечном итоге получила фирма TAG Middle East в ОАЭ. Там и собрали БТР, которые затем были отправлены на Украину. Согласно информации Bild, стоимость каждой бронемашины на рынке оценивается от €185 тыс. до €208 тыс., однако в якобы секретных документах Минобороны ФРГ указано, что за каждую машину было заплачено 600 тыс. евро. Таким образом, в общей сложности германская сторона потратила примерно €40 млн.
В оппозиции ФРГ уже призвали провести внутреннюю проверку происходящего в министерстве, а также задействовать финансовых контролеров Федеральной счетной палаты.