Путин: спецоперацию не начали раньше из-за надежды на порядочность партнеров

В декабре 2022 года Меркель в интервью изданию Zeit заявила, что минские соглашения заключались, чтобы «дать Украине время», и Киев использовал его, «чтобы стать сильнее». Олланд тогда же поддержал экс-канцлера, сказав, что договоренности «заморозили» конфликт Москвы и Киева, что позволило Украине укрепить армию и «на время остановило наступление россиян». Путин заявил, что слова политиков разочаровали его, все участники соглашения «обманывали» Россию, а переговоры велись для «накачки» Украины западным оружием. Отказ Киева от минских соглашений он назвал «непосредственным триггером» для начала полномасштабных боевых действий на Украине.