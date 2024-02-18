Правительство Израиля отвергло международный диктат по созданию Палестины

В феврале изданию The Washington Post стало известно, что США и их ближневосточные партнеры могут в ближайшее время представить план по долгосрочному миру в регионе, который включает в себя создание палестинского государства и гарантии безопасности как для Израиля, так и для палестинцев. Переговорщики переживают, какой будет реакция Тель-Авива, и считают, что в процесс нужно включить представителей ХАМАС, уточняет WP.