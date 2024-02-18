Оппозиция в Молдавии призвала жителей объединиться для устранения власти

Глава Соцпартии Игорь Додон в конце декабря заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах. Его слова подтвердили лидеры нескольких оппозиционных политсил. Ожидается, что выборы главы республики пройдут осенью этого года.
«Объединиться должны не политики, а народ Молдовы. В каждом своем выступлении я стараюсь подчеркнуть именно этот нарратив, обращаясь к жителям страны с призывом, чтобы они трезво оценили все происходящее и осознали, что главной целью для всех нас должно стать устранение действующей власти посредством участия в выборах», — написал в своем Telegram-канале Суходольский.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.