Люди годами ходят по инстанциям и судам, пытаясь добиться справедливости: Почему граждане Молдовы находятся в атмосфере страха — мнение адвоката

«Я скажу как адвокат: почему граждане Молдовы находятся в атмосфере страха? Потому что чувствуют себя беззащитными от произвола властей. К нам, адвокатам, приходят люди с бумагами, обращениями в инстанции и суды, не найдя правды в них. Годами люди, особенно из сел и районов страны, ищут правду. Никто не хочет заниматься их делами», — сказал Мидриган.