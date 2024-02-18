Bild: Урсула фон дер Ляйен решила переизбираться на второй срок главы Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен заняла должность председателя Европейской комиссии в 2019 году, став первой женщиной в истории Европейского союза на этом посту. Действие ее мандата заканчивается в конце 2024 года.
Politico писало, что кандидатуру действующей главы ЕК лидеры Европейской народной партии поддержали еще в октябре 2023 года. При этом издание отмечало, что угрожать переизбранию Урсулы фон дер Ляйен может недовольство европейских чиновников на всех уровнях исполнительной власти.
Один из источников Politico говорил, что зачастую госпожа фор дер Ляйен действует без консультаций с государствами—членами Евросоюза. По его словам, в начале военных действий на территории Украины это находило понимание, но сейчас власти европейских государств выражают несогласие с таким подходом.