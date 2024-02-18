Bild: Урсула фон дер Ляйен решила переизбираться на второй срок главы Еврокомиссии

Один из источников Politico говорил, что зачастую госпожа фор дер Ляйен действует без консультаций с государствами—членами Евросоюза. По его словам, в начале военных действий на территории Украины это находило понимание, но сейчас власти европейских государств выражают несогласие с таким подходом.