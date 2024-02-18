Министр обороны Франции обвинил Россию в кибератаках на инфраструктуру

Название компании Лекорню не уточнил. Он заявил, что атака была направлена на срыв производства военной техники для Франции и ее союзников.
16 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в последние месяцы по всей Европе участились, систематизировались и усилились кибератаки, а также операции по дезинформации и манипулированию информацией. По мнению президента, это свидетельствует о желании России проявить агрессию против европейских стран.
В связи с возросшими угрозами в области кибербезопасности НАТО в ноябре 2023 года провел первую конференцию по киберзащите. Одной из главных тема форума стало противодействие России.
Эрдни Кагалтынов