Министр обороны Франции обвинил Россию в кибератаках на инфраструктуру

16 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в последние месяцы по всей Европе участились, систематизировались и усилились кибератаки, а также операции по дезинформации и манипулированию информацией. По мнению президента, это свидетельствует о желании России проявить агрессию против европейских стран.