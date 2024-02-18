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Министр обороны Франции обвинил Россию в кибератаках на инфраструктуру

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в интервью Journal du Dimanche, что французские объекты инфраструктуры все чаще подвергаются кибератакам со стороны России. По его словам, несколько месяцев назад была отражена кибератака, имевшая российское происхождение, на крупную французскую оборонную компанию.
Источник: AP 2023

Название компании Лекорню не уточнил. Он заявил, что атака была направлена на срыв производства военной техники для Франции и ее союзников.

16 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в последние месяцы по всей Европе участились, систематизировались и усилились кибератаки, а также операции по дезинформации и манипулированию информацией. По мнению президента, это свидетельствует о желании России проявить агрессию против европейских стран.

В связи с возросшими угрозами в области кибербезопасности НАТО в ноябре 2023 года провел первую конференцию по киберзащите. Одной из главных тема форума стало противодействие России.

Эрдни Кагалтынов